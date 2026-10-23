Polícia
Adolescente morre dois dias após ser alvo de ataque a tiros em Água Clara
Claudemir chegou a ser socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu. Caso agora passa a ser investigado como homicídio consumado
O adolescente, de 17 anos, identificado apenas como Claudemir, morreu nesta sexta-feira, dia 23, após não resistir aos ferimentos provocados por um atentado a tiros em Água Clara.
O crime aconteceu durante a noite de quarta-feira, dia 21, quando ele estava em uma rua no bairro Jardim Novo Horizonte, quando dois indivíduos em uma motocicleta passaram atirando contra o garoto. Um dos disparos havia atingido a cabeça da vítima.
Desde quando ele foi socorrido, o quadro de saúde de Claudemir era considerado gravíssimo e ele chegou a ser colocado na lista de transferências em sistema de vaga zero.
Segundo o site Água Clara MS, o caso era tratado inicialmente como tentativa de homicídio, mas agora passa a ser investigado com homicídio qualificado.
Durante a quinta-feira, dia 22, a Polícia Militar encontrou uma motocicleta em meio à vegetação, no bairro Morumbi. Informações apontam que o veículo estava sem placa e tinha restrição criminal de furto em Campo Grande.