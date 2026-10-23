O adolescente, de 17 anos, identificado apenas como Claudemir, morreu nesta sexta-feira, dia 23, após não resistir aos ferimentos provocados por um atentado a tiros em Água Clara.

O crime aconteceu durante a noite de quarta-feira, dia 21, quando ele estava em uma rua no bairro Jardim Novo Horizonte, quando dois indivíduos em uma motocicleta passaram atirando contra o garoto. Um dos disparos havia atingido a cabeça da vítima.

Desde quando ele foi socorrido, o quadro de saúde de Claudemir era considerado gravíssimo e ele chegou a ser colocado na lista de transferências em sistema de vaga zero.

Segundo o site Água Clara MS, o caso era tratado inicialmente como tentativa de homicídio, mas agora passa a ser investigado com homicídio qualificado.

Durante a quinta-feira, dia 22, a Polícia Militar encontrou uma motocicleta em meio à vegetação, no bairro Morumbi. Informações apontam que o veículo estava sem placa e tinha restrição criminal de furto em Campo Grande.