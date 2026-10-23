Tragédia
Mulher pediu que marido não cortasse árvore antes de acidente fatal em Campo Grande
Aposentado de 73 anos caiu de uma escada enquanto podava uma árvore na Rua 54, no bairro Vila Nova Campo Grande
A esposa de Antônio Silveira Marques, de 73 anos, que morreu na manhã desta sexta-feira (23), após cair de uma escada enquanto podava uma árvore em frente à residência do casal, na Rua 54, no bairro Vila Nova Campo Grande, havia pedido que ele não fizesse o serviço e contratasse uma pessoa para realizar o corte.
Visto pela família como um idoso muito ativo, Antônio decidiu realizar o serviço usando uma escada e um facão. Ele trabalhou a vida inteira como pedreiro e já estava aposentado, mas, segundo a família, se dependesse dele, continuaria na ativa. Ele era acostumado a realizar serviços e reparos dentro de casa.
Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou prestar atendimento à vítima, que estava caída na calçada. No entanto, o óbito foi constatado ainda no passeio público.
A Polícia Militar, por meio da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), também foi acionada. Diante da situação, a Polícia Civil foi chamada, com o delegado plantonista e peritos, para esclarecer a dinâmica da morte acidental.
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