A esposa de Antônio Silveira Marques, de 73 anos, que morreu na manhã desta sexta-feira (23), após cair de uma escada enquanto podava uma árvore em frente à residência do casal, na Rua 54, no bairro Vila Nova Campo Grande, havia pedido que ele não fizesse o serviço e contratasse uma pessoa para realizar o corte.

Visto pela família como um idoso muito ativo, Antônio decidiu realizar o serviço usando uma escada e um facão. Ele trabalhou a vida inteira como pedreiro e já estava aposentado, mas, segundo a família, se dependesse dele, continuaria na ativa. Ele era acostumado a realizar serviços e reparos dentro de casa.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou prestar atendimento à vítima, que estava caída na calçada. No entanto, o óbito foi constatado ainda no passeio público.

A Polícia Militar, por meio da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), também foi acionada. Diante da situação, a Polícia Civil foi chamada, com o delegado plantonista e peritos, para esclarecer a dinâmica da morte acidental.

Fotos: Vitor Kramer Fotos: Vitor Kramer

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