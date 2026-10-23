O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltam a ficar frente a frente na noite desta sexta-feira (23), no último debate presidencial antes do segundo turno, marcado para domingo (25). O encontro será transmitido pela TV Globo, a partir das 21h20, com apresentação do jornalista César Tralli.

Os dois candidatos já haviam se enfrentado no debate promovido pela Band, no último domingo (18), em um encontro marcado por ataques pessoais e confrontos diretos. Agora, a expectativa é que os presidenciáveis voltem a apresentar suas propostas e discutam temas considerados prioritários para o país.

Segundo a Globo, o debate tem como objetivo aprofundar os planos de governo dos candidatos, com discussões sobre assuntos de interesse da população. O programa será dividido em quatro blocos, além das considerações finais.

Como será o debate?

O primeiro bloco terá seis rodadas de perguntas sobre temas relacionados às diferentes regiões do Brasil e a um assunto prioritário de âmbito nacional. Em cada rodada, Lula e Flávio terão três minutos para a dinâmica de pergunta, resposta, réplica e tréplica.

No segundo e no terceiro blocos, os candidatos poderão escolher entre temas apresentados em um telão para formular perguntas ao adversário. A dinâmica seguirá o mesmo limite de tempo estabelecido para as intervenções.

Durante os três primeiros blocos, o candidato com a palavra poderá se movimentar livremente pelo cenário. O adversário, por sua vez, deverá permanecer em seu púlpito até chegar a sua vez de falar.

O quarto e último bloco será dedicado a temas livres. Nesse momento, cada candidato terá oito minutos de fala, sem limite de intervenções, e poderá circular livremente pelo próprio lado do cenário.

Falas passarão por checagem de fatos

As declarações de Lula e Flávio Bolsonaro durante o debate também serão submetidas a uma checagem de fatos. O trabalho será realizado por equipes dos sites G1, O Globo, Valor Econômico e Extra, além da rádio CBN.

De acordo com a emissora, a apuração das informações apresentadas pelos candidatos continuará durante a madrugada, com o objetivo de verificar declarações e esclarecer eventuais informações incorretas ou sem comprovação.

O confronto desta sexta-feira será a última oportunidade para os dois presidenciáveis apresentarem suas propostas e tentarem conquistar os votos dos eleitores indecisos antes da votação de domingo (25).