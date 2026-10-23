Uma mulher de 25 anos, identificada como Thais de Souza Moraes, foi morta a tiros no fim da manhã desta sexta-feira (23), enquanto trabalhava em uma casa noturna no bairro Alvorada, em Três Lagoas, a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi atingida por ao menos sete disparos. O suspeito fugiu e é procurado pelas forças de segurança.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe apenas constatou a morte da jovem no local.

Conforme informações preliminares, o suspeito estava no estabelecimento desde as 4h. No fim da manhã, teria ocorrido uma discussão entre as trabalhadoras, seguida de um desentendimento entre uma delas e o homem.

Após pagar a conta, o suspeito teria ido até o carro para buscar uma arma. Ao retornar, efetuou ao menos dez disparos contra a jovem, que estava sentada em uma cadeira em frente à casa noturna. A mulher era natural de Goiás e morava em Campo Grande antes de ser contratada para trabalhar no estabelecimento em Três Lagoas. A previsão inicial é de que o corpo seja encaminhado ao estado de origem.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local. De acordo com a PM, a motivação do crime ainda não foi confirmada. O suspeito deixou o local após os disparos e segue sendo procurado. A investigação está sob responsabilidade do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas, que apura as circunstâncias do homicídio.

Até o momento, não há confirmação de que o caso será tipificado como feminicídio. Se essa classificação for confirmada, o crime será o 28º registrado em Mato Grosso do Sul em 2026.