Polícia
Corpo de homem é encontrado nas margens de rodovia em Ivinhema
A principal suspeita é que a vítima tenha sido atropelada
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 26, nas margens da rodovia MS-141, em Ivinhema.
A principal suspeita é que a vítima tenha sido atropelada por um veículo. As causas da morte ainda serão investigadas pela Polícia Civil.
O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas apenas constatou o óbito.
Segundo o site Vale do Ivinhema, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local e realizaram os trabalhos de praxe.
O caso será investigado.