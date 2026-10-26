O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 26, nas margens da rodovia MS-141, em Ivinhema.

A principal suspeita é que a vítima tenha sido atropelada por um veículo. As causas da morte ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas apenas constatou o óbito.

Segundo o site Vale do Ivinhema, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram presentes no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado.