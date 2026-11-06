Um homem foi encontrado morto nesta quinta-feira (5) às margens da MS-427, em Rio Verde de Mato Grosso. O veículo da vítima estava estacionado próximo à rodovia, situação que chamou a atenção de pessoas que passavam pelo trecho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar ao local, constatou a morte.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil também estão na região, aguardando a chegada da Perícia Criminal para realizar os procedimentos necessários.

Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias da morte não foram divulgadas. O caso deverá ser investigado pelas autoridades.