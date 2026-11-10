Dois homens ficaram feridos gravemente feridos em decorrência de um acidente envolvendo uma motocicleta e um Volkswagen Gol na noite desta segunda-feira (9), na MS-324, em Água Clara.

As duas vítimas estavam em uma motocicleta, aparentemente uma Yamaha Fazer 250, quando houve o impacto contra o automóvel. Com a força da batida, o veículo de duas rodas ficou bastante danificado, e destroços se espalharam pela pista.

Uma das vítimas teria sofrido múltiplas fraturas e apresentava quadro inicialmente considerado grave.

Segundo informações do Portal Mídia Clara, equipes de socorro atenderam os dois homens e os encaminharam ao Hospital Municipal.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.