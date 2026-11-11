Uma criança de 5 anos morreu no final da tarde desta terça-feira (10), após cair em uma vala com água e se afogar no distrito de Ipezal, município de Angélica.

Segundo informações do site Vale do Ivinhema, a criança foi socorrida por familiares e levada à Associação Beneficente de Angélica (ABA), onde a equipe realizou manobras de reanimação, mas ela não resistiu.

A Polícia Militar de Angélica atendeu a ocorrência e registrou o boletim na Delegacia de Polícia Civil.

Relatos compartilhados em grupos de mensagens, atribuídos a familiares, apontam que o menino estava brincando em uma área onde há uma pista de corrida de motos. No local, teriam sido abertas valetas que acumularam água.

Segundo essas informações preliminares, a criança teria acreditado que a água era rasa e pulado na vala, mas o local era fundo, ocasionando o afogamento.

Mais informações poderão ser divulgadas posteriormente, conforme o avanço dos levantamentos sobre o caso. Até o momento, essas são as informações preliminares.

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