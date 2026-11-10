Indicado pelo PL para disputar a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Paulo Corrêa afirmou que pretende buscar uma composição com todos os partidos na próxima Mesa Diretora, incluindo o PT, que possui quatro parlamentares na Casa.

Durante entrevista, o deputado agradeceu à bancada do PL pela liberdade para conduzir as negociações e disse que pretende ampliar o diálogo com todas as siglas. “Eu gostaria de agradecer ao PL, que é o meu partido, me dando a liberdade de negociação. Se eu puder fazer com que todos os partidos que compõem a Assembleia estejam na Mesa Diretora, eu vou tentar fazer isso”, declarou.

Questionado sobre a participação do PT nas articulações, Paulo descartou qualquer possibilidade de isolamento do partido na composição. “Não tem esse negócio de isolamento, não tem esse negócio de não compor na sequência a Assembleia Legislativa”, afirmou.

Paulo Corrêa foi escolhido por unanimidade pelos nove deputados estaduais do PL para representar a sigla na disputa pela presidência. Agora, ele inicia as conversas com as demais bancadas para buscar apoio. A eleição exige pelo menos 13 votos para definir a composição da Mesa Diretora.