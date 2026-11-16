Uma operação na divisa entre Brasil e Paraguai erradicou 84,5 hectares de plantações de maconha, destruiu 68 acampamentos clandestinos e eliminou 54.825 quilos de maconha pronta para o consumo.

Considerando a estimativa de produção correspondente às áreas de cultivo erradicadas, somada à quantidade de droga já processada e destruída, calcula-se que a ação tenha impedido a disponibilização de 308 toneladas de maconha ao narcotráfico.

Batizada de Operação Nova Aliança, a iniciativa é, segundo a Polícia Federal (PF), uma das principais ações de cooperação policial internacional no enfrentamento ao narcotráfico na América do Sul. A operação é realizada em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY), com atuação conjunta das forças dos dois países.

Entre os dias 2 e 13 de novembro, a operação concentrou esforços nas regiões de Canindeyú e Amambay, com a realização de incursões aéreas e terrestres e atuação integrada das instituições brasileiras e paraguaias no combate às estruturas utilizadas por organizações criminosas para o cultivo, processamento e armazenamento de maconha destinada ao mercado ilícito.

Segundo a PF, a estratégia permite atingir diretamente a capacidade produtiva das organizações criminosas, comprometendo estruturas essenciais à produção e ao abastecimento do mercado ilícito de drogas. A ação contou com o apoio do Comando de Operações de Defesa Interna do Paraguai (CODI), da Força Aérea do Paraguai e do Ministério Público do Paraguai.

Criada em 2012, a Operação Nova Aliança consolidou-se como referência de cooperação internacional entre Brasil e Paraguai no combate ao narcotráfico e ao crime organizado transnacional. Ao longo de suas edições, a iniciativa fortalece a integração entre as forças de segurança dos dois países e reafirma a importância da atuação conjunta e contínua para enfrentar organizações criminosas que operam além das fronteiras nacionais.

Fotos: Operação Nova Aliança | 59ª fase Divulgação | PF 9dbb8701 8bb8 48ca 94e2 1fc249f0c609 84ea26ea 17b3 4e72 aa84 216e6ef698ca 4c5f6d66 8226 4c6d 8152 ac5af127e72a aaedff30 e14f 4095 b646 c3f3860b9b8c

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.