Operação Nova Aliança
PF e forças paraguaias erradicam 84,5 hectares de maconha na fronteira
Iniciativa reúne forças de segurança brasileiras e paraguaias no combate às estruturas do narcotráfico
Uma operação na divisa entre Brasil e Paraguai erradicou 84,5 hectares de plantações de maconha, destruiu 68 acampamentos clandestinos e eliminou 54.825 quilos de maconha pronta para o consumo.
Considerando a estimativa de produção correspondente às áreas de cultivo erradicadas, somada à quantidade de droga já processada e destruída, calcula-se que a ação tenha impedido a disponibilização de 308 toneladas de maconha ao narcotráfico.
Batizada de Operação Nova Aliança, a iniciativa é, segundo a Polícia Federal (PF), uma das principais ações de cooperação policial internacional no enfrentamento ao narcotráfico na América do Sul. A operação é realizada em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD/PY), com atuação conjunta das forças dos dois países.
Entre os dias 2 e 13 de novembro, a operação concentrou esforços nas regiões de Canindeyú e Amambay, com a realização de incursões aéreas e terrestres e atuação integrada das instituições brasileiras e paraguaias no combate às estruturas utilizadas por organizações criminosas para o cultivo, processamento e armazenamento de maconha destinada ao mercado ilícito.
Segundo a PF, a estratégia permite atingir diretamente a capacidade produtiva das organizações criminosas, comprometendo estruturas essenciais à produção e ao abastecimento do mercado ilícito de drogas. A ação contou com o apoio do Comando de Operações de Defesa Interna do Paraguai (CODI), da Força Aérea do Paraguai e do Ministério Público do Paraguai.
Criada em 2012, a Operação Nova Aliança consolidou-se como referência de cooperação internacional entre Brasil e Paraguai no combate ao narcotráfico e ao crime organizado transnacional. Ao longo de suas edições, a iniciativa fortalece a integração entre as forças de segurança dos dois países e reafirma a importância da atuação conjunta e contínua para enfrentar organizações criminosas que operam além das fronteiras nacionais.
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