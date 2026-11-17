Homem, de 43 anos, que é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso durante uma ação da Polícia Civil, por meio da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Itaquirai.

O investigado estava com um mandado de prisão preventiva e a ordem judicial foi cumprida na manhã desta terça-feira, dia 17.

Segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva foi decretada após o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, visando garantir a aplicação da lei penal.

A prisão aconteceu em meio a Operação Protetor das Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.