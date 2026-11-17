Operação
Polícia desarticula esquema de drogas, apreende 1,1 tonelada e prende três na Capital
Operação da DENAR encontrou mais de 652 quilos de maconha em imóvel no bairro Universitário e outros 488 quilos em um carro abandonado.
Uma operação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) desarticulou um esquema de transporte e armazenamento de drogas em Campo Grande, apreendeu 1.141,6 quilos de maconha e prendeu três homens. A ação, iniciada na noite de segunda-feira (16) e concluída nesta terça-feira (17), teve como um dos principais alvos um imóvel no bairro Universitário, onde estavam escondidos mais de 652 quilos do entorpecente.
A investigação começou após o monitoramento de um VW Gol com placas aparentemente falsas, suspeito de transportar drogas vindas da região de fronteira com o Paraguai. O veículo foi localizado abandonado às margens de uma rodovia, com outros 488,8 quilos de maconha.
A partir das diligências e das informações obtidas com os investigados, os policiais chegaram ao imóvel utilizado para armazenar a carga. Outros veículos que davam suporte à logística do transporte também foram identificados.
Os três presos foram encaminhados à DENAR. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. A ação integra a Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, do Ministério da Justiça.