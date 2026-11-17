Uma operação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) desarticulou um esquema de transporte e armazenamento de drogas em Campo Grande, apreendeu 1.141,6 quilos de maconha e prendeu três homens. A ação, iniciada na noite de segunda-feira (16) e concluída nesta terça-feira (17), teve como um dos principais alvos um imóvel no bairro Universitário, onde estavam escondidos mais de 652 quilos do entorpecente.

A investigação começou após o monitoramento de um VW Gol com placas aparentemente falsas, suspeito de transportar drogas vindas da região de fronteira com o Paraguai. O veículo foi localizado abandonado às margens de uma rodovia, com outros 488,8 quilos de maconha.

A partir das diligências e das informações obtidas com os investigados, os policiais chegaram ao imóvel utilizado para armazenar a carga. Outros veículos que davam suporte à logística do transporte também foram identificados.

Os três presos foram encaminhados à DENAR. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. A ação integra a Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, do Ministério da Justiça.