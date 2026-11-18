A Polícia Civil investiga uma suspeita de abuso sexual contra uma criança em Eldorado, município localizado na região sul de Mato Grosso do Sul. O caso foi comunicado às autoridades em outubro deste ano, após a revelação dos fatos à família.

Conforme documentos encaminhados ao Ministério Público Estadual (MPMS), a suspeita envolve situações que teriam ocorrido quando a criança tinha sete anos e usava um celular com desenhos animados para atrair a vítima. A denúncia foi registrada na Delegacia de Polícia de Eldorado, que instaurou inquérito para apurar o caso.

O Conselho Tutelar acompanhou a criança até Naviraí, onde foi realizado exame de corpo de delito no dia 16 de outubro. Ela também foi encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), para atendimento e acompanhamento especializado.

No Ministério Público, o caso passou a ser acompanhado por meio de uma Notícia de Fato. A Promotoria solicitou informações aos órgãos responsáveis pelo atendimento e à Polícia Civil sobre a investigação, além de providências para garantir a proteção da criança e de seus familiares.

Até o momento, o caso segue em apuração.