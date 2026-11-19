O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), deflagrou nesta quinta-feira (19) a Operação Tentáculos, simultaneamente em todo o Estado. A ação tem como objetivo combater a atuação de facções criminosas, especialmente o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao todo, são cumpridos 127 mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão.

O Batalhão de Polícia Militar de Choque atua em apoio ao GAECO, reforçando o enfrentamento às organizações criminosas e contribuindo para a manutenção da ordem pública em todo o Estado.

Em Campo Grande, participam das ações equipes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). No interior, também atuam equipes das duas unidades.

(*) Matéria em atualização.

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