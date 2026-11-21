Um jovem de 24 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada deste sábado (21), em Coxim. Ele estava com um revólver calibre .38 dentro de um Volkswagen Gol, abordado pela Polícia Militar na Avenida Virgínia Ferreira.

Conforme a ocorrência, os policiais chegaram ao local após uma denúncia de possível disparo de arma de fogo pelo telefone 190. Durante as buscas, encontraram o rapaz entrando e saindo do veículo e decidiram fazer a abordagem.

Na vistoria, foi localizado um revólver Taurus com cinco munições intactas sobre o banco traseiro. O jovem contou que havia discutido com ocupantes de outro veículo e, após receber ameaças, pegou a arma e a colocou na cintura.

Ele foi encaminhado à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Coxim, junto com o armamento apreendido.