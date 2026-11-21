A família de Reinaldo Vasco Freire, de 37 anos, procura informações sobre o paradeiro do vigilante, desaparecido desde a tarde de quinta-feira (19), em Campo Grande. Ele foi visto pela última vez por volta das 17h, quando saiu do trabalho, na empresa Logística Express, localizada na Rua Dumontina, na Vila Nossa Senhora das Graças.

De acordo com o boletim de ocorrência, Reinaldo informou que passaria na casa da mãe para entregar uma chave. A residência fica na mesma região, a poucas quadras do local de trabalho. No entanto, ele não chegou ao destino e não foi mais visto desde então.

A irmã do desaparecido, Vanessa Freire, contou que a família também esperava que ele passasse a noite na casa da namorada. Porém, ele não apareceu. Na manhã seguinte, a companheira entrou em contato com a mãe de Reinaldo para avisar que ele não havia ido ao encontro.

“Estamos sem notícias dele desde quinta. Saiu do trabalho dizendo que viria para casa da minha mãe deixar uma chave aqui para ela e sumiu. Não voltou ao trabalho. Nem foi dormir na casa da namorada”, relatou Vanessa.

Segundo a família, o pai de Reinaldo chegou a procurar informações na empresa onde ele trabalhava. No local, foi informado de que o vigilante havia dito que sairia para entregar a chave à mãe. Desde então, ele não atende às ligações nem responde às tentativas de contato.

Diante da falta de notícias, os familiares pretendem organizar uma vaquinha para contratar um advogado e buscar judicialmente a quebra do sigilo de dados que permita rastrear o celular de Reinaldo. A família também pede que moradores compartilhem as informações sobre o desaparecimento para ampliar as chances de encontrá-lo.

No momento em que foi visto pela última vez, Reinaldo vestia calça jeans, camiseta preta e boné marrom.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar o vigilante pode entrar em contato com os familiares pelos telefones:

Vanessa (irmã): (67) 98158-2280

Camila, (irmã): (67) 99286-7441