Gabriel Prieto Salomão, de 20 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira, dia 25, em uma residência na rua Serra das Divisões, no Jardim Talismã, em Campo Grande. O jovem faria aniversário no dia 4 de dezembro.

Informações repassadas para a reportagem apontam que a vítima foi surpreendida pelo atirador, que chegou a pé e efetuou, pelo menos, seis disparos de arma de fogo.

O suspeito, já identificado, fugiu do local após cometer o crime e não foi localizado até o momento. O socorro chegou a ser acionado para atender a vítima, mas nada pode ser feito pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que apenas constatou o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e Polícia Científica, que fizeram levantamentos de praxe.

Ainda conforme relatado, a suspeita é que Gabriel esteja envolvido em um homicídio recente na região, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.