Acidente com 'Elevador da Glória' deixa 15 mortos e 20 feridos em Lisboa

Subiu para 15 o número de mortos em um acidente no Elevador da Glória, um dos principais pontos turísticos da capital de Portugal, Lisboa. O caso aconteceu nesta quarta-feira (3).
Segundo a polícia local, além das mortes, ao menos 20 pessoas ficaram feridas após o elevador descarrilar e se chocar contra um prédio.
Construído em 1864, o Elevador da Glória é um dos pontos mais visitados por turistas que viajam a Lisboa. Dados recentes apontam que mais de 3 milhões de passageiros são transportados, anualmente, pelo elevador.
Até o momento, ainda não está claro o que provocou o acidente. Investigações seguem em andamento.
