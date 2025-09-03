Menu
Polícia

Acidente com 'Elevador da Glória' deixa 15 mortos e 20 feridos em Lisboa

Construído em 1864, o Elevador da Glória é um dos pontos mais visitados por turistas que viajam à cidade

03 setembro 2025 - 18h54Brenda Assis
O acidente aconteceu nesta quarta-feiraO acidente aconteceu nesta quarta-feira   ( Reprodução/Redes sociais)

Subiu para 15 o número de mortos em um acidente no Elevador da Glória, um dos principais pontos turísticos da capital de Portugal, Lisboa. O caso aconteceu nesta quarta-feira (3).

Segundo a polícia local, além das mortes, ao menos 20 pessoas ficaram feridas após o elevador descarrilar e se chocar contra um prédio.

Construído em 1864, o Elevador da Glória é um dos pontos mais visitados por turistas que viajam a Lisboa. Dados recentes apontam que mais de 3 milhões de passageiros são transportados, anualmente, pelo elevador.

Até o momento, ainda não está claro o que provocou o acidente. Investigações seguem em andamento.

