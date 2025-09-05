Menu
Polícia

Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital

Agressões aconteceram após populares visualizarem a vítima com as calças abaixadas

05 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Brenda Assis)

Homem, de 44 anos, foi perseguido e espancado por populares no Jardim Tarumã, em Campo Grande, durante a madrugada desta sexta-feira (5). Ele foi acusado de um suposto estupro e diante das agressões sofreu um traumatismo craniano.

Informações do boletim de ocorrência apontam que uma moradora conversou com a Polícia Militar e explicou que o indivíduo alegou estar sendo perseguido e por isso, começou a pular os muros das residências.

Em certo momento da fuga, ele foi detido e passou a ser agredido, onde alguns populares acreditavam que ele seria o autor de um suposto estupro devido estar com calças abaixadas.

A Polícia Militar realizou rondas, porém, a informação sobre o possível estupro não teria sido confirmada. O homem em questão recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Santa Casa.

Ele apresentava lesões na face e com traumatismo cranioencefálico leve. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.

