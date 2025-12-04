Adolescente de 15 anos morre ao ser atropelado em Dourados

Mayke Gabriel Graciano de 15 anos morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (4), na BR-376, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, ele estava de bicicleta quando foi atropelado por um Chevrolet Onix.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no endereço indicado, puderam apenas constatar o óbito do adolescente. Ainda segundo o site, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

