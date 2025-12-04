Adolescente de 15 anos morre ao ser atropelado em Dourados

Mayke Gabriel Graciano de 15 anos morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (4), na BR-376, em Dourados.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, ele estava de bicicleta quando foi atropelado por um Chevrolet Onix.
As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no endereço indicado, puderam apenas constatar o óbito do adolescente. Ainda segundo o site, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Polícia Militar apreende 47 kg de cocaína e desativa laboratório de refino em Três Lagoas
Polícia
VÍDEO: Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia
Polícia
Motociclista morre dias após ser atingido por carro em Bataguassu
Polícia
Pai e filho de 9 anos ficam feridos durante acidente em Dourados
Polícia
Homem é preso após ameaçar família e disparar arma de fogo em Corumbá
Polícia
Briga em clínica de reabilitação vai parar na delegacia em Campo Grande
Polícia
Sem respeitar placa de 'Pare', motorista bate em viatura da Polícia Civil em Campo Grande
Polícia
Bombeiros encontram corpo de campo-grandense que desapareceu no rio Aquidauana
Polícia
Motociclista é socorrida em estado grave após bater em poste em Dourados
Polícia