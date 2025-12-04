Menu
Polícia

Adolescente de 15 anos morre ao ser atropelado em Dourados

O menor não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente

04 dezembro 2025 - 18h41Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Mayke Gabriel Graciano de 15 anos morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (4), na BR-376, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, ele estava de bicicleta quando foi atropelado por um Chevrolet Onix.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no endereço indicado, puderam apenas constatar o óbito do adolescente. Ainda segundo o site, não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. 

