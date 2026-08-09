Três homens, de 18, 21 e 25 anos, foram presos pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na BR-262, após serem encontrados com dois caminhões roubados durante a madrugada deste domingo (9), em Anastácio.

Segundo o boletim de ocorrência, um funcionário da prefeitura, que trabalhava como guarda municipal no pátio da Secretaria de Obras, foi surpreendido por três indivíduos encapuzados e armados. Eles apontaram as armas para a vítima, que foi rendida, colocada no chão e amarrada com o fio do cabo do carregador do próprio celular. Em seguida, colocaram uma camiseta sobre o rosto dela.

Os suspeitos passaram a vasculhar o local em busca das chaves dos veículos. Depois, colocaram a vítima em um veículo e a deixaram a cerca de 5 quilômetros, no sentido de Campo Grande. O funcionário conseguiu se soltar e pedir ajuda.

A Guarda Municipal, em conjunto com a Força Tática e a Rádio Patrulha de Aquidauana, realizou rondas pela região, mas não conseguiu localizar os veículos naquele momento. Foram levados do pátio um carro e dois caminhões. A Perícia Científica foi acionada para realizar os levantamentos no local.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Anastácio com um ferimento na cabeça e, posteriormente, levada à Delegacia de Polícia Civil.

DOF localizou os caminhões na BR-262

A localização dos veículos ocorreu durante patrulhamentos e bloqueios realizados pelo DOF na BR-262, no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado. Por volta das 6h, a equipe recebeu a informação de que dois caminhões haviam sido roubados em Anastácio durante a madrugada.

Por volta das 7h30, os policiais abordaram um caminhão ocupado por dois homens. Na sequência, outro caminhão também foi abordado. Os veículos tinham as mesmas características dos caminhões informados como roubados. Naquele momento, porém, ainda não havia registro de furto ou roubo.

Questionados, os ocupantes do primeiro caminhão informaram que haviam sido conduzidos por três pessoas armadas até um pátio onde havia vários veículos e que foram obrigados a dirigir o caminhão.

Segundo o relato, os dois homens seguiram juntos no primeiro caminhão até a ponte do Porto Morrinho. No local, um deles assumiu o segundo caminhão, enquanto os outros permaneceram no primeiro veículo.

Um dos envolvidos também informou que o terceiro homem seria um dos três que os coagiram a levar os caminhões até Corumbá. Os ocupantes alegaram não ter participado do roubo, mas relataram ter visto uma pessoa que presumiram ser o vigia do local amarrada.

O terceiro abordado informou que também havia sido contratado apenas para dirigir o caminhão até Corumbá e que receberia R$ 20 mil pelo serviço. Após a confirmação do roubo, os três receberam voz de prisão e foram informados sobre seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio.

Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, juntamente com os dois caminhões, para as providências cabíveis. Conforme o registro, o prejuízo estimado foi de R$ 590 mil, ao crime. Três celulares foram localizados nos caminhões e apresentados na delegacia.

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