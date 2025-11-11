Menu
Polícia

Adolescente é apreendido por vender "maconha gourmet" em Dourados

De acordo com o jovem de 16 anos, lucro estimado era de R$ 200 mil

11 novembro 2025 - 19h11
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Polícia Civil de São Paulo)

A Polícia Civil de Dourados, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), desmantelou ontem (10) um ponto de venda de drogas, onde era comercializada a famosa "maconha gourmet" – a Dry, de alto valor no mercado. Durante a operação, um adolescente de 16 anos foi detido, junto com outro homem, que tentava comprar drogas no local.

A denúncia apontava que a casa, próxima ao Centro de Controle de Zoonoses, era usada para a venda de entorpecentes, especialmente a Dry, que chega a ser vendida por valores altos. Durante a abordagem, o adolescente  admitiu estar no local para a comercialização de entorpecentes. No local, a polícia encontrou porções de maconha e haxixe, além de um tablete de Dry, que o adolescente afirmou ter custado R$ 15 mil, com lucro estimado em até R$ 200 mil com a venda.

No mesmo momento, outro homem se aproximou em uma bicicleta, portando uma quantia em dinheiro, e informou que pretendia adquirir drogas no local.

Ambos os suspeitos foram levados à delegacia, e as investigações continuam para identificar mais envolvidos no esquema.

