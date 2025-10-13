Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Adolescente que esfaqueou jovem até a morte em Naviraí é apreendida pela polícia

Segundo relatos, a vítima e a suspeita já haviam se envolvido em desavenças anteriores

13 outubro 2025 - 19h54Brenda Assis
Maria Otacília foi morta a facadasMaria Otacília foi morta a facadas   (Redes Sociais)

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por suspeita de esfaquear a jovem Maria Otacília Maciel, de 27 anos, até a morte durante a madrugada desta segunda-feira, dia 13 de outubro, em Naviraí - a 362 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada após moradores encontrarem uma mulher caída ao solo, com ferimentos de faca no tórax. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal.

Durante a manhã, equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências e conseguiram localizar duas testemunhas, usuárias de drogas, que apontaram a adolescente como autora do crime. Segundo relatos, a vítima e a suspeita já haviam se envolvido em desavenças anteriores.

Os investigadores localizaram a adolescente por volta das 10h, na casa do namorado. Ela confessou ter desferido as facadas após uma briga com a vítima, alegando ter sido agredida e que reagiu utilizando uma faca que trazia consigo. 

Depois do crime, disse ter jogado a arma em um bueiro, mas o objeto não foi encontrado, possivelmente arrastado pela chuva da madrugada.

Submetida a exame de corpo de delito, a adolescente apresentava escoriações compatíveis com luta corporal. Ela foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso e permanece à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Das ruas
Polícia
JD1TV: Kombi de atlética acadêmica pega fogo no centro de Campo Grande
Droga estava em um compatimento oculto
Polícia
JD1TV: Mais de 8 kg de maconha são encontrados em carro adquirido em leilão
O corpo foi encontrado no domingo
Polícia
Suspeitos que mataram homem em Água Clara são presos
Motociclista é pilotando a 237 km/h na BR-369, no Paraná
Polícia
Motociclista é pilotando a 237 km/h na BR-369, no Paraná
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem tenta bater na esposa e acaba sendo esfaqueado pelo enteado em Água Clara
Motociclista fica ferido ao ser atingido por motorista embriagado em Ponta Porã
Polícia
Motociclista fica ferido ao ser atingido por motorista embriagado em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso é atingido por tiros de chumbinho em Anhanduí
Jovem fica com objeto empalado no pescoço após tropeçar e cair em Campo Grande
Polícia
Jovem fica com objeto empalado no pescoço após tropeçar e cair em Campo Grande
Depac Dourados
Polícia
Professor é preso por estuprar criança de 8 anos em Dourados

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado