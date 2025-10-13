Adolescente que esfaqueou jovem até a morte em Naviraí é apreendida pela polícia

Saiba Mais Interior Mulher é morta com dois golpes de faca no peito em Naviraí

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por suspeita de esfaquear a jovem Maria Otacília Maciel, de 27 anos, até a morte durante a madrugada desta segunda-feira, dia 13 de outubro, em Naviraí - a 362 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada após moradores encontrarem uma mulher caída ao solo, com ferimentos de faca no tórax. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal.

Durante a manhã, equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências e conseguiram localizar duas testemunhas, usuárias de drogas, que apontaram a adolescente como autora do crime. Segundo relatos, a vítima e a suspeita já haviam se envolvido em desavenças anteriores.

Os investigadores localizaram a adolescente por volta das 10h, na casa do namorado. Ela confessou ter desferido as facadas após uma briga com a vítima, alegando ter sido agredida e que reagiu utilizando uma faca que trazia consigo.

Depois do crime, disse ter jogado a arma em um bueiro, mas o objeto não foi encontrado, possivelmente arrastado pela chuva da madrugada.

Submetida a exame de corpo de delito, a adolescente apresentava escoriações compatíveis com luta corporal. Ela foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso e permanece à disposição da Justiça.

