Polícia

AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande

Dupla atuava com furtos em bairros da região norte da cidade. Terceiro suspeito conseguiu fugir em um carro

29 janeiro 2026 - 00h13Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 29/01/2026 às 00h21
Confronto aconteceu no bairro Jardim CerejeirasConfronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras   (Vinicius Santos)

Dois indivíduos, ainda não identificados, mas suspeitos de praticarem furtos e roubos na região norte de Campo Grande, morreram em confronto com uma equipe do Batalhão de Choque, da Polícia Militar, no final da noite desta quarta-feira, dia 28.

A ocorrência aconteceu no cruzamento das ruas Amílcar Artoni com Nelson Abrãao Lemos, no Jardim Cerejeiras.

Segundo informações colhidas pela reportagem no local dos fatos, uma equipe do Batalhão de Choque estava realizando rondas e percebeu a movimentação de um veículo, um Ford Fiesta, onde foi tentado a abordagem.

Porém, a dupla saiu do carro e se escondeu em um matagal no cruzamento, quando atiraram contra a equipe policial, que revidou a injusta agressão.

Os dois suspeitos foram baleados e socorridos para uma unidade do CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, contudo, não resistiram e morreram. Um terceiro suspeito conseguiu fugir utilizando o veículo e está sendo procurado.

Conforme apurado no local, a dupla tinha cometido vários furtos e roubos na região. No local foram apreendidas duas armas que estavam sendo usadas pelos criminosos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estão no local atuando na ocorrência.

