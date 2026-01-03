AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande

Uma residência foi incendiada na noite deste sábado, dia 3, após um homem, ainda não identificado, ter brigado com a esposa na região do Riviera Park, em Campo Grande.

Primeiras informações apontam que não houve feridos, mas a situação deixou certa tensão no bairro com o episódio. Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas.

A situação aconteceu na rua Capitão Airton P. Rebouças.

A Polícia Militar também se fez presente, em razão do contexto da violência doméstica. O JD1 Notícias acompanha o desfecho da ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também