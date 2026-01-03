Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande

A situação aconteceu na rua Capitão Airton P. Rebouças

03 janeiro 2026 - 22h50Luiz Vinicius     atualizado em 03/01/2026 às 22h54
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamasCorpo de Bombeiros atuou no combate as chamas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Uma residência foi incendiada na noite deste sábado, dia 3, após um homem, ainda não identificado, ter brigado com a esposa na região do Riviera Park, em Campo Grande.

Primeiras informações apontam que não houve feridos, mas a situação deixou certa tensão no bairro com o episódio. Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas.

A situação aconteceu na rua Capitão Airton P. Rebouças.

A Polícia Militar também se fez presente, em razão do contexto da violência doméstica. O JD1 Notícias acompanha o desfecho da ocorrência.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima estava internada no Hospital da Vida
Polícia
Homem que sofreu acidente e fugiu de hospital paraguaio morre em Dourados
Recém-nascido brasileiro é resgatado de boca de fumo na fronteira de MS
Polícia
Recém-nascido brasileiro é resgatado de boca de fumo na fronteira de MS
Autor da tentativa de estupro contra policial civil
Polícia
Policial orienta possíveis vítimas de estuprador do Rita Vieira a procurar Deam na Capital
Hospital Santa Casa - Campo Grande -
Polícia
Morre homem esfaqueado na virada do ano e mãe atribui ataque a esposa e enteado na Capital
Rapaz nega cigarro a desconhecido e acaba espancado no centro de Campo Grande
Polícia
Rapaz nega cigarro a desconhecido e acaba espancado no centro de Campo Grande
Homem fica em estado grave após ser esfaqueado pela esposa em Campo Grande
Polícia
Homem fica em estado grave após ser esfaqueado pela esposa em Campo Grande
Arma e drogas apreendidas
Polícia
VÍDEO: Faccionado é preso com armas e drogas em área rural de Terenos
Momento do esfaqueamento
Polícia
Esfaqueado na virada do ano em Aquidauana é transferido em estado grave para Capital
Geovani foi morto com um tiro na cabeça
Polícia
Idoso preso por assassinar homem no São Jorge da Lagoa é solto pela Justiça
Local onde aconteceu o crime
Polícia
Preso, suspeito de matar homem a facadas havia deixado cadeia há duas semanas em Coxim

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil
Seis moradores de MS dividem prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
Geral
Seis moradores de MS dividem prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada