Menu
Menu Busca sábado, 14 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Polícia

AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital

Ele estava com uma tornozeleira eletrônica

13 fevereiro 2026 - 23h41Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 13/02/2026 às 23h48
Autoridades se encontram pelo localAutoridades se encontram pelo local   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Morador de rua, que até o momento não teve o nome divulgado, foi morto com golpes de faca durante o final da noite desta sexta-feira, dia 13, em Campo Grande.

Ele foi localizado por populares em frente a uma unidade hospitalar no cruzamento entre a rua Marechal Rondon com a Avenida Ernesto Geisel.

Segundo soube a reportagem do JD1 Notícias, o homem em questão estava com uma tornozeleira eletrônica. Até o momento, não há detalhes a respeito da dinâmica do crime.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem no local, a vítima não resistiu e faleceu devido à gravidade dos ferimentos. Não foi informado, até o presente momento, onde a vítima foi atingida pelos golpes de faca.

No local é aguardada a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Desaparecimento aconteceu em um rio de Porto Murtinho
Polícia
Morador de Ponta Porã morre afogado no Rio Perdido, em Porto Murtinho
Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul
Polícia
Jovem morre horas após ser espancado em Chapadão do Sul
Acidente entre quatro veículos deixa motorista ferido do Corumbá
Polícia
Acidente entre quatro veículos deixa motorista ferido do Corumbá
Trabalhador rural é resgatado por helicóptero após acidente com motosserra no Pantanal
Polícia
Trabalhador rural é resgatado por helicóptero após acidente com motosserra no Pantanal
Garçom é morto com tiro no pescoço ao tentar comprar ração em Corumbá
Polícia
Garçom é morto com tiro no pescoço ao tentar comprar ração em Corumbá
Prisão foi realizada pela DEAM
Polícia
Homem ameaça matar ex durante briga no Guanandi: 'vou botar fogo na sua casa'
VÍDEO: Criança de 4 anos morre em incêndio na fronteira
Polícia
VÍDEO: Criança de 4 anos morre em incêndio na fronteira
Idoso é preso por assédio ao mostrar pênis para adolescente em Laguna Carapã
Polícia
Idoso é preso por assédio ao mostrar pênis para adolescente em Laguna Carapã
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Jovem morde pai até arrancar pedaço e acaba preso em Dourados
O ataque aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Cachorro é morto ao ser atacado por pit bulls no Nova Lima

Mais Lidas

Paulo Bial Torres, o
Justiça
'Paulinho Metralha' enfrenta júri popular hoje por assassinato a tiros em Campo Grande
SAMU atendeu a vítima
Polícia
Homem é esfaqueado, mas se nega a passar detalhes para a polícia no Caiobá
Foto: TJMS
Justiça
TJMS cria regras para padronizar denúncias de tortura e maus-tratos
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo
Polícia
VÍDEO: Dono de restaurante de sushi é denunciado por agredir ex com bebê no colo