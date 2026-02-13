AGORA: Morador de rua é esfaqueado e morre em frente a hospital no centro da Capital

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 13/02/2026 às 23h48

Morador de rua, que até o momento não teve o nome divulgado, foi morto com golpes de faca durante o final da noite desta sexta-feira, dia 13, em Campo Grande.

Ele foi localizado por populares em frente a uma unidade hospitalar no cruzamento entre a rua Marechal Rondon com a Avenida Ernesto Geisel.

Segundo soube a reportagem do JD1 Notícias, o homem em questão estava com uma tornozeleira eletrônica. Até o momento, não há detalhes a respeito da dinâmica do crime.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegarem no local, a vítima não resistiu e faleceu devido à gravidade dos ferimentos. Não foi informado, até o presente momento, onde a vítima foi atingida pelos golpes de faca.

No local é aguardada a chegada da Polícia Científica e da Polícia Civil.

