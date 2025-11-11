Menu
Polícia

AGORA: Mulher é morta a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande

Ela foi atingida pelos disparos na rua Durando Pereira da Silva

11 novembro 2025 - 21h23Luiz Vinicius     atualizado em 11/11/2025 às 21h23
Corpo ficou caído no meio da ruaCorpo ficou caído no meio da rua   (Página Tijucando)

Mulher, até o momento não identificada, foi assassinada a tiros na noite desta terça-feira, dia 11 de novembro, na Rua Durando Pereira da Silva, próximo ao cruzamento da rua Manoel Macedo Falcão, no Parque do Sol, em Campo Grande.

As primeiras informações apontam que a vítima teria sido surpreendida próximo ao campo de futebol existente na região.

Ainda não há informações sobre o suspeito e a motivação, mas a reportagem segue apurando mais detalhes. Houve a confirmação de que a vítima se trata de uma mulher.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, a vítima não resistiu e morreu no meio da rua. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

A reportagem segue apurando o caso e voltará em breve.

