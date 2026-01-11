Agressor é preso após atacar esposa e filhos com faca em Rio Brilhante

Um homem de 41 anos foi preso após agredir a esposa e os filhos dentro de casa, no bairro Neri Lima, em Rio Brilhante, na noite de sábado (10). As vítimas sofreram ferimentos durante o ataque, que envolveu o uso de uma faca, e precisaram de atendimento após a confusão.



De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender a denúncia de violência doméstica e encontrou o agressor ainda no imóvel, bastante alterado. A mulher contou que ele tentou golpeá-la no pescoço com a faca e que, ao tentar se defender, sofreu cortes na mão. Os filhos do casal intervieram para proteger a mãe e também acabaram feridos.

Um homem de 34 anos, que tentou ajudar a família, teve lesões nas mãos.

Mesmo após ser contido, o suspeito continuou fazendo ameaças à esposa. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante como violência doméstica, ameaça e lesão corporal, e o homem foi preso em flagrante, ficando à disposição da Justiça.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também