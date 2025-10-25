Menu
Polícia

Ao voltar da igreja com irmão, criança cai de bicicleta e morre em Rio Brilhante

Queda aconteceu próximo à residência da família, que foi quem socorreu a vítima até a unidade hospitalar

25 outubro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Caso está sendo investigado pela Polícia CivilCaso está sendo investigado pela Polícia Civil   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Menino, de 10 anos, identificado apenas como Davi, morreu durante a noite desta sexta-feira, dia 24 de outubro, logo após cair de bicicleta na cidade de Rio Brilhante. A queda aconteceu enquanto a vítima retornava da igreja com o irmão mais velho, de 22 anos.

Quando estavam próximo da residência, a roda dianteira da bicicleta teria travado, ocasionando a queda da criança.

Segundo informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, o menino foi socorrido pela família e encaminhado para a unidade hospitalar da cidade. No trajeto, a criança aparentava estar orientada e conversava com o pai.

Ao chegar no hospital, o menino estava consciente e apresentava escoriações do lado esquerdo do rosto e por conta disso, foi submetido a uma tomografia por precaução.

No entanto, enquanto era conduzido para o procedimento, Davi passou mal e perdeu a consciência e minutos depois, não resistiu, falecendo nas dependências da unidade hospitalar.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil de Rio Brilhante, que deverá investigar as causas da morte.

