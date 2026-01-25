Menu
Após feminicídio, prefeito de Corumbá divulga nota de repúdio

o crime ocorrido na noite de ontem causou comoção no município e levou a manifestação oficial

25 janeiro 2026 - 15h49Sarah Chaves
Suspeito foi preso em flagranteSuspeito foi preso em flagrante  

O prefeito de Gabriel Alves de Oliveira manifestou repúdio ao feminicídio ocorrido no sábado (24) em Corumbá, no bairro Guarani. A vítima, Rosana Candia de Ohara, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro, Antônio Lima Ohara. O crime causou forte comoção no município.

Em nota oficial, o chefe do Executivo classificou o caso como “inaceitável” e destacou a gravidade da violência de gênero, reforçando a necessidade de enfrentamento permanente desse tipo de crime. O prefeito também se solidarizou com familiares e amigos da vítima e reafirmou o compromisso da administração municipal com políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher.

O autor do crime foi preso pela Polícia Civil após diligências. Durante a abordagem, ele teria feito ameaças a policiais e alegado influência por suposto parentesco com a família do prefeito, informação que, segundo a polícia, não interfere na condução das investigações.

Veja a íntegra da nota

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, manifestou repúdio ao feminicídio ocorrido no município, que teve como vítima uma mulher morta pelo ex-companheiro, conforme noticiado pela imprensa local. Dr. Gabriel classificou o crime como “inaceitável” e afirmou que o caso evidencia “a gravidade da violência de gênero e a necessidade de enfrentamento permanente desse tipo de crime”, além de representar uma “violação aos direitos humanos e à dignidade das mulheres”.

O chefe do Executivo Municipal se solidarizou com familiares e amigos da vítima e destacou que “nenhuma forma de violência pode ser tolerada, especialmente no âmbito das relações afetivas e familiares”.

“A morte de uma mulher em razão do gênero é uma tragédia que atinge toda a sociedade. É dever do poder público e da comunidade agir para prevenir, denunciar e combater a violência contra a mulher”, afirmou.

A Prefeitura mantém ações voltadas ao acolhimento de mulheres em situação de violência e ao fortalecimento da rede de proteção, em articulação com órgãos de segurança pública e de assistência social.

Dr. Gabriel ressaltou a importância da denúncia de ameaças e agressões aos canais oficiais e reafirmou o compromisso de sua gestão com políticas públicas de prevenção, com a promoção da igualdade de gênero e com o combate a todas as formas de violência contra a mulher.

