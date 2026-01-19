Menu
Polícia

Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes

O veículo era conduzido por uma mulher e tinha outras duas ocupantes; a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil

19 janeiro 2026 - 12h53Vinícius Santos
Veículo apreendido - Foto: DivulgaçãoVeículo apreendido - Foto: Divulgação  

No domingo (18/jan), a Polícia Militar (PMMS) realizou a apreensão de um veículo "Uno Bomba" no município de Bandeirantes, após diversas denúncias feitas via 190.

De acordo com informações da Polícia Militar, as ligações relatavam que um veículo modelo Uno estaria circulando pela cidade e soltando “bombas” pelas ruas, causando perturbação e medo entre moradores. 

Diante das denúncias, a equipe intensificou as buscas e localizou o carro suspeito na rua Ayres Perze. Durante a abordagem, a motorista ainda teria lançado uma bomba e tentado fugir, mas foi alcançada pelos policiais. 

A condutora, uma mulher de 42 anos, apresentava sinais de embriaguez e acabou encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi autuada pelo crime de embriaguez ao volante.

Além dela, outras duas mulheres, de 31 e 35 anos, que também estavam envolvidas na ocorrência, foram conduzidas à delegacia pelo crime de perturbação do sossego, já que estariam jogando as “bombas” pelas vias da cidade.

