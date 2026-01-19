Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes

No domingo (18/jan), a Polícia Militar (PMMS) realizou a apreensão de um veículo "Uno Bomba" no município de Bandeirantes, após diversas denúncias feitas via 190.

De acordo com informações da Polícia Militar, as ligações relatavam que um veículo modelo Uno estaria circulando pela cidade e soltando “bombas” pelas ruas, causando perturbação e medo entre moradores.

Diante das denúncias, a equipe intensificou as buscas e localizou o carro suspeito na rua Ayres Perze. Durante a abordagem, a motorista ainda teria lançado uma bomba e tentado fugir, mas foi alcançada pelos policiais.

A condutora, uma mulher de 42 anos, apresentava sinais de embriaguez e acabou encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi autuada pelo crime de embriaguez ao volante.

Além dela, outras duas mulheres, de 31 e 35 anos, que também estavam envolvidas na ocorrência, foram conduzidas à delegacia pelo crime de perturbação do sossego, já que estariam jogando as “bombas” pelas vias da cidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também