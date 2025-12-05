Homem é encontrado morto em calçada com perfurações no pescoço em Dourados

Homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 5, na rua Joaquim Teixeira Alves, em Dourados. Ele apresentava perfurações no pescoço, peito e cabeça.

A vítima ainda tinha lesões compatíveis a uma possível sessão de espancamento, com uso de um pedaço de madeira.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, o homem aparentemente vivia em situação de rua. Ele foi localizado na calçada em frente a um supermercado, após ser avistado por populares.

Durante a investigação prévia, autoridades e a Polícia Científica encontraram um pedaço de madeira completamente ensanguentado, que poderia ter sido utilizado no crime.

A princípio, as agressões e o esfaqueamento teriam acontecido durante a madrugada.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho de praxe da Polícia Civil e da Polícia Científica, que seguem buscando detalhes sobre o crime de homicídio.

