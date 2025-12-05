Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é encontrado morto em calçada com perfurações no pescoço em Dourados

Ele também apresentava lesões compatíveis a sessão de espancamento

05 dezembro 2025 - 08h38Luiz Vinicius     atualizado em 05/12/2025 às 08h39
Homem foi encontrado morto na calçadaHomem foi encontrado morto na calçada   (Folha de Dourados)

Homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, dia 5, na rua Joaquim Teixeira Alves, em Dourados. Ele apresentava perfurações no pescoço, peito e cabeça.

A vítima ainda tinha lesões compatíveis a uma possível sessão de espancamento, com uso de um pedaço de madeira.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, o homem aparentemente vivia em situação de rua. Ele foi localizado na calçada em frente a um supermercado, após ser avistado por populares.

Durante a investigação prévia, autoridades e a Polícia Científica encontraram um pedaço de madeira completamente ensanguentado, que poderia ter sido utilizado no crime.

A princípio, as agressões e o esfaqueamento teriam acontecido durante a madrugada.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho de praxe da Polícia Civil e da Polícia Científica, que seguem buscando detalhes sobre o crime de homicídio.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem invadiu a casa pelo forro
Polícia
VÍDEO: Armado com faca e nu, homem invade casa de professora no Monte Líbano
Polícia Militar apreende 47 kg de cocaína e desativa laboratório de refino em Três Lagoas
Polícia
Polícia Militar apreende 47 kg de cocaína e desativa laboratório de refino em Três Lagoas
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente de 15 anos morre ao ser atropelado em Dourados
VÍDEO: Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia
Polícia
VÍDEO: Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia
Motociclista morre dias após ser atingido por carro em Bataguassu
Polícia
Motociclista morre dias após ser atingido por carro em Bataguassu
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Pai e filho de 9 anos ficam feridos durante acidente em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é preso após ameaçar família e disparar arma de fogo em Corumbá
Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.
Polícia
Briga em clínica de reabilitação vai parar na delegacia em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Sem respeitar placa de 'Pare', motorista bate em viatura da Polícia Civil em Campo Grande
Vítima estava sumida no rio Aquidauana
Polícia
Bombeiros encontram corpo de campo-grandense que desapareceu no rio Aquidauana

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã