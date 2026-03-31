Presa em Terenos, mãe era omissa e recebia dinheiro para facilitar estupro da filha

Saiba Mais Polícia Polícia prende suspeito de aliciamento e ameaças contra adolescente em Terenos

Mulher, que não teve a identificação divulgada, foi presa em um assentamento de Terenos nesta segunda-feira, dia 30, sob a acusação de ser omissa e receber quantias em dinheiro para facilitar o estupro da própria filha, de 13 anos. O homem, de 43 anos, que cometia os crimes sexuais, foi preso no dia 19 de março em ação da Polícia Civil.

A investigação apontou que a mulher tinha pleno conhecimento do estupro e facilitava, pois autorizava que a filha pernoitasse na residência do suspeito, recebia contraprestações financeiras em troca de sua conivência e chegou a manifestar a intenção de prestar informações falsas às autoridades com o intuito de acobertar os fatos criminosos.

O inquérito foi instaurado em dezembro do ano passado, após o registro do boletim de ocorrência. Durante a apuração dos fatos, foi revelado que o suspeito manteve relacionamento abusivo com a vítima entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Segundo a Polícia Civil, a mulher se escondeu em um assentamento rural após tomar conhecimento das investigações policiais. A instituição afirmou que a tentativa de evasão da investigada, ao se refugiar em assentamento no município de Terenos, reforçou a imprescindibilidade do pedido de prisão preventiva, acatado pelo Poder Judiciário.

Conforme a nota, a presa será encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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