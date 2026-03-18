Polícia prende suspeito de aliciamento e ameaças contra adolescente em Terenos

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso na tarde de terça-feira (17) em Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande, suspeito de envolvimento em crimes graves contra uma menor de idade.

A prisão ocorreu após denúncia feita pelos responsáveis da vítima à Polícia Civil. O investigado teria utilizado ameaças e coação para constranger a adolescente, em um caso que envolve suspeitas de aliciamento.

Segundo o portal Liga da Justiça Rádio e TV, após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, iniciaram diligências para localizar o suspeito.

O homem foi encontrado e preso, sendo encaminhado à delegacia e colocado à disposição da Justiça.

Por envolver menor de idade, o caso tramita sob segredo de justiça e os detalhes da investigação não foram divulgados pelas autoridades.

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