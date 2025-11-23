Briga generalizada após acidente termina com um ferido a tiros em mercado do Aero Rancho

Briga generalizada iniciada em razão de um acidente de trânsito em um supermercado do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, terminou com um rapaz, de 26 anos, ferida a tiros e um policial militar da reserva, de 54 anos, se apresentando as autoridades, na noite deste sábado, dia 22.

O fato teria envolvido outras pessoas e principalmente a comadre do militar. Houve acusações, tom elevado nas falas e até agressões por uma das partes, que obrigou o policial a se defender e efetuar um disparo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi atingida pelo disparo na região do abdômen e foi socorrida por terceiros, que durante o deslocamento em busca de atendimento médico, se deparou com uma viatura da Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e diante da situação, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa. A pessoa que dirigia a picape que socorreu o rapaz baleado, explicou que a situação aconteceu no estacionamento de um supermercado, na Avenida Rachel de Queiroz.

Quando os policiais chegaram no local, a cena já estava descaracterizada e dificultou colher informações. Os militares analisaram câmeras de segurança e paralelamente a isso, foram informados que o autor do disparo seria um militar da reserva e que havia se apresentado no batalhão da Polícia Militar.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, que vai investigar a situação. O registro foi feito como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também