Menu
Menu Busca quarta, 11 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital

Mães realizaram denúncias devido a possíveis gravações, mas unidade de ensino alega desuso; Perícia e Conselho Tutelar vão fazer a coleta do material

11 fevereiro 2026 - 20h45Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 11/02/2026 às 20h45
Câmera dentro do banheiro feminino da escolaCâmera dentro do banheiro feminino da escola   (Vinicius Santos)

A Polícia Militar, durante acionamento na noite desta quarta-feira, dia 11, encontrou uma câmera de segurança no banheiro feminino da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, região da Mata do Jacinto, em Campo Grande.

A denúncia teria partido de mães que ficaram extremamente preocupadas com possíveis gravações e levantaram a suspeita da utilização ser somente no banheiro das garotas. O JD1 Notícias apurou que a unidade de ensino alegou que o equipamento está desligado.

No entanto, segundo soube a reportagem, a equipe da Polícia Militar decidiu acionar a Polícia Científica, assim como o Conselho Tutelar, para identificar possíveis gravações e realmente comprovar que a câmera não estava funcionando.

Algumas mães já teriam feito acionamento formal para a Secretaria de Estado de Educação há alguns meses, conforme apurado pela reportagem.

A diretora da unidade de ensino será encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos, devido à suspeita de violação da intimidade de criança e adolescente.

O JD1 Notícias acionou a Secretaria de Estado de Educação por e-mail assim que tomou conhecimento do caso e aguarda um retorno.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Tamanduá-bandeira é capturado após invadir shopping para 'dar role' em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Tamanduá-bandeira é capturado após invadir shopping para 'dar role' em Campo Grande
Brasileiros são assassinados em plantação de soja da fronteira
Polícia
Brasileiros são assassinados em plantação de soja da fronteira
Caso foi registrado na Depac Centro
Polícia
'Seu macumbeiro f...': trabalhador denuncia ameaças e injúria em Campo Grande
Pai de santo é preso por estuprar crianças e mulheres em Campo Grande
Polícia
Pai de santo é preso por estuprar crianças e mulheres em Campo Grande
Foto: Ilustrativa -
Polícia
Homem é preso por maus-tratos a 18 cachorros em Nova Alvorada do Sul
Ilustrativa
Polícia
Idoso morre ao engasgar com pedaço de carne em Dourados
VÍDEO: Castração ilegal de gato é investigada em Dourados
Polícia
VÍDEO: Castração ilegal de gato é investigada em Dourados
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima | Imagem ilustrativa
Polícia
Discussão e briga termina com jovem esfaqueado no Jardim Nhanhá
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Polícia Militar atuou na ocorrência
Polícia
Atiradores se passam por policiais e tentam matar jovem a tiros em Campo Grande

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Polícia Civil esteve no local do crime
Interior
Ladrões fazem a limpa durante furto em joalheria de Ponta Porã