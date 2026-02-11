Câmera é encontrada em banheiro feminino de escola e levanta suspeitas na Capital

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 11/02/2026 às 20h45

A Polícia Militar, durante acionamento na noite desta quarta-feira, dia 11, encontrou uma câmera de segurança no banheiro feminino da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, região da Mata do Jacinto, em Campo Grande.

A denúncia teria partido de mães que ficaram extremamente preocupadas com possíveis gravações e levantaram a suspeita da utilização ser somente no banheiro das garotas. O JD1 Notícias apurou que a unidade de ensino alegou que o equipamento está desligado.

No entanto, segundo soube a reportagem, a equipe da Polícia Militar decidiu acionar a Polícia Científica, assim como o Conselho Tutelar, para identificar possíveis gravações e realmente comprovar que a câmera não estava funcionando.

Algumas mães já teriam feito acionamento formal para a Secretaria de Estado de Educação há alguns meses, conforme apurado pela reportagem.

A diretora da unidade de ensino será encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos, devido à suspeita de violação da intimidade de criança e adolescente.

O JD1 Notícias acionou a Secretaria de Estado de Educação por e-mail assim que tomou conhecimento do caso e aguarda um retorno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também