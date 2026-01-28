Menu
Polícia

Cão comunitário, Abacate morre após ser baleado e comove moradores

Após ser encontrado gravemente ferido, o cachorro foi socorrido por moradores do próprio bairro, que se mobilizaram para tentar salvá-lo

28 janeiro 2026 - 16h41

A morte do cão comunitário conhecido como “Abacate” causou comoção e tristeza entre moradores do bairro Tocantins, em Toledo, no oeste do Paraná. O animal morreu após ser baleado, em um caso que gerou indignação e reacendeu o alerta sobre a violência contra animais no município.

Conforme as informações do site D'Ponta News, divulgada nesta terça-feira (27), Cinthia Moura, representante do Instituto Proteção Animal de Toledo, ligado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Segundo ela, Abacate era um cão comunitário cuidado de forma coletiva, recebendo diariamente alimento, carinho e atenção dos moradores da região.

Após ser encontrado gravemente ferido, o cachorro foi socorrido por moradores do próprio bairro, que se mobilizaram para tentar salvá-lo. Abacate foi encaminhado para atendimento veterinário particular, onde ficou sob os cuidados de uma médica veterinária. Ele passou por exames e por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pelo disparo.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que deverá investigar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do ataque.

A morte de Abacate deixou um vazio na comunidade, onde o animal era visto como símbolo de convivência e cuidado coletivo. Para moradores e protetores, o episódio reforça a importância da conscientização, das denúncias e da aplicação de punições rigorosas para crimes de maus-tratos contra animais, previstos em lei.

O Instituto Proteção Animal de Toledo destacou que denúncias de violência contra animais podem ser feitas de forma anônima às autoridades competentes e reforçou que maus-tratos são crime e não devem ser tratados com indiferença.

 

