Casa de idosos é destruída por incêndio em Vicentina

A casa de um casal de idosos foi completamente destruída por um incêndio durante a na manhã deste domingo (16) no município de Vicentina.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site MS News, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 7h20. Ao chegar no imóvel, localizado na Rua Jair Pinheiro Coutinho, a residência havia sido tomada pelas chamas.
O senhor tem 81 anos e estava na varanda da frente da casa e foi retirado as pressas pelos vizinhos, enquanto a esposa, de 63 anos, estava na igreja.
Os militares usaram aproximadamente 4 mil litros de água para conter o incêndio. Ainda conforme as informações, as investigações continuam para apurar a causa do incêndio, que provavelmente tenha sido acidental.
