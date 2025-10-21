Menu
Polícia

Casal é agredido após ter carro atingido por outro em Dourados

O caso aconteceu durante a noite desta segunda-feira (20)

21 outubro 2025 - 19h41Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Um casal foi agredido na noite desta segunda-feira (20), após um acidente de trânsito ocorrido na Rua Uirapuru, no bairro BNH Quarto Plano, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo do casal foi atingido por um Volkswagen Gol. Após a batida, os ocupantes do outro carro, um homem e uma mulher que aparentavam estar embriagados, desceram do automóvel e partiram para cima das vítimas.

A mulher relatou ter levado um soco que a derrubou no chão, sendo em seguida agredida com tapas, chutes e puxões de cabelo pela outra ocupante do Gol. O homem também foi agredido pelos dois envolvidos. Ambos apresentavam lesões e hematomas visíveis no momento do registro.

Devido à confusão, o casal não conseguiu anotar a placa do carro ou identificar os agressores.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal dolosa.

