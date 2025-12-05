Casal é preso sob suspeita de matar homem a facadas e pauladas em Dourados

Casal, que não teve os nomes revelados, foi preso em flagrante sob a suspeita de matar um homem, até o momento não identificado, com golpes de facas e madeiras na madrugada desta sexta-feira, no centro de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi encontrada caída em uma calçada, em frente a um supermercado, com lesões no pescoço, abdômen e no peito. Ele ainda tinha lesões compatíveis a agressões por pedaço de madeira.

Segundo o site Dourados News, a prisão aconteceu após diligências da Polícia Militar. Eles foram encaminhados para a delegacia e serão ouvidos.

O homem aparentemente vivia em situação de rua. Ele foi localizado na calçada em frente a um supermercado, após ser avistado por populares.

Durante a investigação prévia, autoridades e a Polícia Científica encontraram um pedaço de madeira completamente ensanguentado, que poderia ter sido utilizado no crime.

O caso foi registrado como homicídio simples.

