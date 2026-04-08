Caso de 'afogamento' tem reviravolta e jovem é encontrado vivo em outro estado

Saiba Mais Polícia Jovem some ao nadar no Rio Correntes, em Sonora

O jovem Eric Rodrigues, de 25 anos, que estava desaparecido e mobilizou buscas na região do Rio Correntes, em Sonora, foi encontrado com vida na cidade de Vilhena (RO), encerrando a operação do Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul.

Eric havia sido dado como desaparecido na última sexta-feira (3). Durante as diligências, roupas e uma mochila dele foram encontradas às margens do rio, o que levantou a suspeita de um possível afogamento e motivou o início das buscas.

Diante da situação, mergulhadores do 9º Grupamento de Bombeiros Militar (9º GBM), de Coxim, foram mobilizados, e uma equipe especializada de Campo Grande chegou a ser acionada para reforçar os trabalhos. As buscas seguiram intensas na região nos dias seguintes.

No entanto, o caso teve uma reviravolta. Eric foi localizado em Vilhena, em Rondônia, onde estaria trabalhando na construção de uma igreja.

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