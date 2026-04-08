Menu
Menu Busca quarta, 08 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Polícia

Caso de 'afogamento' tem reviravolta e jovem é encontrado vivo em outro estado

Buscas no Rio Correntes em Sonora mobilizaram bombeiros antes de Eric ser localizado Rondônia

08 abril 2026 - 08h36Sarah Chaves
Eric Rodrigues, de 25 anosEric Rodrigues, de 25 anos   (Redes Sociais)

O jovem Eric Rodrigues, de 25 anos, que estava desaparecido e mobilizou buscas na região do Rio Correntes, em Sonora, foi encontrado com vida na cidade de Vilhena (RO), encerrando a operação do Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul. 

Eric havia sido dado como desaparecido na última sexta-feira (3). Durante as diligências, roupas e uma mochila dele foram encontradas às margens do rio, o que levantou a suspeita de um possível afogamento e motivou o início das buscas.

Diante da situação, mergulhadores do 9º Grupamento de Bombeiros Militar (9º GBM), de Coxim, foram mobilizados, e uma equipe especializada de Campo Grande chegou a ser acionada para reforçar os trabalhos. As buscas seguiram intensas na região nos dias seguintes.

No entanto, o caso teve uma reviravolta. Eric foi localizado em Vilhena, em Rondônia, onde estaria trabalhando na construção de uma igreja. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Martelo usado na agressão foi apreendido.
Polícia
Homem ataca irmão e cunhada com martelo e deixa mulher em estado grave em Chapadão do Sul
Foto: Polícia Civil/CG News
Polícia
Policial civil aposentado e esposa morrem em acidente na BR-163
Carro funerário - Foto: Ilustrativa / Jônatas Bis/JD1
Polícia
Sem identificação, homem morre na Santa Casa de Campo Grande após ser apedrejado
Marreta - Foto: Ilustrativa /
Interior
Mulher é espancada com marreta em Aparecida do Taboado e fica hospitalizada
Objetos apreendidos - Foto: Divulgação / PMMS
Polícia
Homem é preso com pistola e quase 180 munições em Campo Grande
Mercadorias apreendidas na ação.
Polícia
Carga ilegal de R$ 284 mil, com tirzepatida e celulares, é apreendida na MS-162
Polícia flagra delivery do tráfico e prende jovem com drogas em Campo Grande
Polícia
Polícia flagra delivery do tráfico e prende jovem com drogas em Campo Grande
Suspeito de agredir ex tem arma apreendida em Campo Grande
Polícia
Suspeito de agredir ex tem arma apreendida em Campo Grande
Alex Marcel Melloto é nomeado como secretário-adjunto da Semadesc
Política
Alex Marcel Melloto é nomeado como secretário-adjunto da Semadesc
Suspeito de se passar por policial e cometer homicídio em Costa Rica é preso
Polícia
Suspeito de se passar por policial e cometer homicídio em Costa Rica é preso

Mais Lidas

Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Polícia
Morte de subtenente é confirmada como primeiro feminicídio do ano na Capital
Filho de subtenente morta lamenta perda e diz viver "dor na alma"
Polícia
Filho de subtenente morta lamenta perda e diz viver "dor na alma"
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito
Polícia
Subtenente morta trabalhava no comando geral e morava há dois meses com suspeito