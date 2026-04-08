Vídeo: Colisão termina com carro capotado no Centro de Campo Grande

Taynara Menezes e Sarah Chaves atualizado em 08/04/2026 às 16h31

Uma colisão entre dois carros deixou um Tracker capotado e um Yaris com a frente destruída na tarde desta quarta-feira (8), na Rua Abrão Julio Rahe com a Rua Bahia, em Campo Grande.

O motorista do Tracker sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros. Ele estava consciente e orientado durante o socorro.

O Tracker terminou com as quatro rodas para cima, enquanto o Yaris permaneceu no meio da rua com a frente destruída. Não houve registro de ferimentos graves no outro veículo.

O trânsito no local foi parcialmente afetado. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

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