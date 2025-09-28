Foragida, mulher é detida por deixar filhos trancados em casa na Capital

Mulher, de 35 anos, foi presa durante a noite deste sábado (27), após deixar os dois filhos, de 4 e 6 anos, sozinhos na residência. Além disso, ela estava com um mandado de prisão em aberto, onde a Polícia Militar cumpriu a ordem.

O caso aconteceu no bairro Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande e o registro da ocorrência foi feito como abandono de incapaz, no qual a mulher também responderá criminalmente.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de abandono, quando chegou ao local, encontrou duas crianças sozinhas na residência, sem um responsável supervisionando.

As crianças disseram aos militares que a mãe "havia saído há algumas horas", mas não conseguiram dizer qual o destino. Porém, os policiais constataram que não havia nenhum sinal de maus-tratos, já que as crianças boas condições de higiene, estavam bem vestidas e não demonstravam sinais aparentes de maus-tratos.

Conforme o registro policial, os policiais aguardaram a chegada da mulher, que ao se apresentar na residência, disse que havia se "ausentado por dez minutos". Com o nome dela em mãos, foi feita a checagem e encontrado um mandado de prisão em aberto.

Ainda pelo local, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação e deliberou que as crianças ficassem sob responsabilidade do tio, irmão da mulher.

A mulher foi levada para a delegacia onde foi cumprido o mandado e também o registro da ocorrência de maus-tratos.

