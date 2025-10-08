Menu
Polícia

Condenado a 10 anos por estupro de vulnerável e sequestro com fins libidinosos é preso

A prisão foi realizada, após troca de informações com a equipe do SIG de Ivinhema, que auxiliou na localização do condenado

08 outubro 2025 - 17h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Homem de 40 anos que estava foragido pelos crimes de estupro de vulnerável e sequestro com fins libidinosos, foi preso durante a manhã desta terça-feira (7), em Paranaíba.

A prisão foi realizada, após troca de informações com a equipe do SIG de Ivinhema, que auxiliou na localização do condenado. O mandado de prisão definitiva, havia sido expedido pela 2ª Vara da Comarca de Costa Rica. 

A pena imposta ao réu é de 10 anos de reclusão em regime fechado, já com trânsito em julgado. Segundo as investigações, o condenado estava em liberdade, mesmo após a confirmação da sentença. 

Após ser detido, o homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e, posteriormente, ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Vanguard - Sound

