Homem, de 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (21), no Residencial Tucano, em Três Lagoas, ao ser atingido por quatro disparos de arma de fogo enquanto estava em frente ao condomínio.

Testemunhas relataram que o atirador chegou ao local em uma motocicleta usando uma blusa refletiva. O criminoso efetuou cerca de seis disparos à queima-roupa e fugiu em alta velocidade antes da chegada das forças de segurança.

Diante da urgência do quadro de saúde, vizinhos socorreram a vítima em um carro particular até o Hospital Auxiliadora. Ele deu entrada na unidade hospitalar em parada cardiorrespiratória e precisou passar por manobras de reanimação, segundo o site RCN 67.

A Polícia Militar isolou a cena do crime e enviou equipes até o hospital para colher as primeiras informações. Parentes relataram desconhecer qualquer ameaça recente contra a vítima ou envolvimento do rapaz com facções criminosas.

A motivação do atentado e a autoria dos disparos permanecem desconhecidas das autoridades até o momento. O caso foi registrado e passará a ser investigado pela Polícia Civil do município de Três Lagoas.