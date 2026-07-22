Polícia
Homem é baleado com quatro tiros em residencial em Três Lagoas
Vítima foi levada em estado gravíssimo por vizinhos até hospital da cidade
Homem, de 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite de terça-feira (21), no Residencial Tucano, em Três Lagoas, ao ser atingido por quatro disparos de arma de fogo enquanto estava em frente ao condomínio.
Testemunhas relataram que o atirador chegou ao local em uma motocicleta usando uma blusa refletiva. O criminoso efetuou cerca de seis disparos à queima-roupa e fugiu em alta velocidade antes da chegada das forças de segurança.
Diante da urgência do quadro de saúde, vizinhos socorreram a vítima em um carro particular até o Hospital Auxiliadora. Ele deu entrada na unidade hospitalar em parada cardiorrespiratória e precisou passar por manobras de reanimação, segundo o site RCN 67.
A Polícia Militar isolou a cena do crime e enviou equipes até o hospital para colher as primeiras informações. Parentes relataram desconhecer qualquer ameaça recente contra a vítima ou envolvimento do rapaz com facções criminosas.
A motivação do atentado e a autoria dos disparos permanecem desconhecidas das autoridades até o momento. O caso foi registrado e passará a ser investigado pela Polícia Civil do município de Três Lagoas.