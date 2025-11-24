Criança brasileira tem dedos amputados após agressão em escola de Portugal: 'é o dedo do seu filho'

Um menino brasileiro de 9 anos precisou amputar a ponta dos dedos após sofrer um episódio de violência na Escola Básica de Fonte Coberta, em Cinfães, no distrito de Viseu, em Portugal. As agressões ocorreram em 10 de novembro, quando dois alunos prenderam a mão da vítima na porta do banheiro, causando ferimentos graves.

A criança precisou passar por uma cirurgia de três horas no Hospital de São João, no Porto.

O caso ganhou repercussão depois que a mãe do menino, Nívia Estevam, fez publicações nas redes sociais denunciando o episódio e relatando que o filho já vinha sofrendo eventos recorrentes de violência na escola. Segundo ela, ele já havia sido alvo de puxões de cabelo, pontapés e até enforcamento no ambiente escolar.

Em entrevista à TVI/CNN Portugal, Nívia conta que o filho "pediu ajuda, gritou, sangrou dentro do banheiro sozinho enquanto as crianças estavam segurando a porta para ele não sair". Ela complementou que a criança ficará com sequelas físicas e psicológicas.

O menino continua em recuperação e irá mudar de bairro e escola. No último domingo (16), Nívia fez uma nova publicação contando que o filho revive o episódio todas as noites e está tomando medicações para dormir mais rápido.

Para o Fantástico, Nívia detalhou que só ficou sabendo da gravidade do caso quando o socorrista entregou a ela uma luva com os dedos decepados do filho. "Ele me deu a luva onde estava o pedaço de dedo do meu filho e disse 'olha, mãe, tem que levar isso aqui porque talvez eles consigam colocar no lugar'. Foi quando eu fui saber que ele estava sem as pontas dos dedos. Eu só soube cinco minutos antes de chegar no hospital", conta.

Os médicos confirmaram que o quadro era irreversível e que não havia possibilidade de reimplante.

Governo Brasileiro cobra providências

A Embaixada do Brasil em Portugal exigiu, nesta terça-feira (18), informações sobre as medidas tomadas pelo país sobre a agressão sofrida pelo menino de nove anos. Veja a nota do Itamaraty na íntegra:

"Acerca da lamentável agressão a um estudante brasileiro de nove anos de idade, na Escola Básica de Fonte Coberta, em Cinfães, em 10 de novembro, informa-se que a Embaixada do Brasil em Lisboa e o Consulado-Geral do Brasil no Porto estão em contato com a família do estudante.

O Consulado-Geral do Brasil no Porto colocou-se à disposição para prestar assistência jurídica e psicológica à família.

O Embaixador do Brasil, Raimundo Carreiro Silva, dirigiu hoje (18/11) comunicações à Ministra da Administração Interna e ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação de Portugal solicitando informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação ao caso, bem como acerca dos seus desdobramentos."

