Criança que morreu em balneário de Bonito foi atingida por banco de madeira

O menino, de 9 anos, que morreu durante a tarde desta segunda-feira, dia 29, enquanto estava em um balneário na cidade de Bonito, a 259 quilômetro de Campo Grande, foi atingido por um banco de madeira, provocando diversos ferimentos graves.

A vítima estava brincando com outras crianças, quando o objeto de madeira acertou a frontal da cabeça da vítima.

Ao site Jardim MS News, o delegado Diego Sátiro, da Delegacia de Polícia Civil de Bonito, confirmou a versão dos fatos e enfatizou que ainda deve ser apurado o peso do banco, mas também a dinâmica dos fatos.

A vítima foi socorrida com intenso sangramento e ferimentos graves na face e na cabeça. O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a criança ao Hospital Darci João Bigaton, por volta das 14h30. No momento do resgate, o menino já se encontrava em parada cardiorrespiratória.

Ao dar entrada na unidade hospitalar, a criança apresentava múltiplos ferimentos na face, além de traumatismo cranioencefálico. Apesar de ter sido imediatamente levada à sala de emergência, não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jardim, onde passará por exames necroscópicos. Posteriormente, será trasladado para o estado de São Paulo.

