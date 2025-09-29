Menu
Polícia

'Do nada', mulher esfaqueia marido e cunhado em Campo Grande

Ambos foram socorridos por populares e levados até o CRS Tiradentes

29 setembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
Centro Regional de Saúde do TiradentesCentro Regional de Saúde do Tiradentes   (Divulgação)

Mulher, de 24 anos, é acusada de esfaquear o próprio marido, de 24 anos, e o cunhado, de 28 anos, neste domingo (28), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ela não foi localizada até o momento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz estava em uma tabacaria, quando foi surpreendido pela cunhada, que desferiu uma facada na região abdominal.

Não satisfeita, a suspeita ainda desferiu um golpe de faca na região lombar do marido, que estava na companhia da outra vítima. Após o ataque, ela fugiu do local.

Nenhuma das duas vítimas souberam identificar o motivo que levou a mulher a cometer o ato. Eles foram atendidos no CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes e a mãe das vítimas acionou a Guarda Civil Metropolitana para acompanhar o caso.

O registro na delegacia foi feito como tentativa de homicídio.

