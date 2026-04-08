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Dupla quebra vidro de carro com pedra e rouba celular de vítima na Vila Planalto

Suspeitos foram presos em flagrante e aparelho foi recuperado horas após o crime

08 abril 2026 - 18h27Gabrielly Gonzalez

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos em flagrante na tarde de terça-feira (7) após cometerem um roubo na Vila Planalto, em Campo Grande. O celular levado da vítima foi recuperado pela polícia.

Segundo as investigações, a vítima estava dentro do carro, estacionado em frente a uma clínica na Rua Grécia, aguardando a chuva passar, quando foi surpreendida por dois indivíduos. Ao se recusar a abrir o vidro, os suspeitos quebraram a janela do veículo com uma pedra e, mediante ameaça, roubaram o celular, fugindo em seguida.

Após o registro da ocorrência, os policiais identificaram que o aparelho poderia estar em um imóvel na Vila Nasser. A equipe se deslocou até o local e localizou um dos autores, que confessou o crime e entregou o celular.

Na sequência, o segundo envolvido tentou fugir ao perceber a presença policial, pulando muros de residências vizinhas, mas acabou capturado. Ambos foram encaminhados à delegacia e autuados por roubo. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima.

A ação foi realizada por policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI), com apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

 

 

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