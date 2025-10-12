Durante briga, criança fere adolescente no peito com golpe de canivete na Capital

Adolescente, de 14 anos, foi ferido no peito com um golpe de canivete desferido por uma criança, de 11 anos, durante uma briga, na noite deste sábado (11), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão. A mãe da criança explicou que o menino brigou com o adolescente e durante o desentendimento, não dizendo o motivo.

Após ser atingido pelo golpe, o adolescente correu e foi socorrido pela mãe, que o encaminhou para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, e depois foi transferido para a Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a ocorrência e ao conversar com a mãe da vítima, houve a manifestação do desejo de registrar o boletim de ocorrência.

Ainda conforme o registro policial, foi informado que a criança não seria inserida em qualquer fato análogo a crime em razão das diretrizes do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), pois "criança não comete crime".

O caso, assim, foi registrado como preservação de direito.

